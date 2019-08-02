ОИК в Покровске отказалась пересчитывать голоса: полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках. На данный момент решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование.

"Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3-х лет.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области.

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Как сообщалось, наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины.

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских.