Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила в ответе на запрос корреспондента УНН, информирует Цензор.НЕТ.

"Минсоцполитики во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины свои предложения по обновлению наборов, подготовленные на основе многочисленных обращений граждан и общественных организаций, предоставило Минэкономразвития в апреле текущего года. В частности, Минсоцполитики было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи", - говорится в ответе.

"С целью обеспечения реализации вышеупомянутой нормы Минсоцполитики сформирована экспертная комиссия, о чем проинформировано Минэкономразвития", - добавили в Минсоцполитики.

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Теперь министерство должно получить обобщенные предложения от Минэкономразвития. После этого будет назначена дата проведения заседания экспертной комиссии.

Кроме того, в Министерстве социальной политики сообщили, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины "О прожиточном минимуме".

"А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров - Минэкономразвития, набор услуг - уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг", - сказано в ответе.

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