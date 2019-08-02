Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры", - сказал он.

Сейчас, по данным прокуратуры, гражданство получили около 13 тысяч человек.

"На данный момент мы фактически владеем ситуацией о более чем 13 тысячах человек. Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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