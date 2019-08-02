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02.08.19 16:12

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники. ФОТОрепортаж

Под зданием Генеральной прокуратуры Украины проходит акция за отставку руководителя Управления спецрасследований ГСУ ГПУ Сергея Горбатюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники 01

Отмечается, что в акции принимают участие около 10 человек, которым на вид менее 18 лет. Некоторые из них признались журналистам, что ходят в школу, а одна девочка сказала, что ей 14 лет.

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники 02

Издание также подчеркивает, что участники акции, которые требуют от Горбатюка результатов расследований дел о преступлениях против участников Революции достоинства, не знают, кем именно он работает. В частности, на вопрос, кто такой Горбатюк, звучали ответы, он судья, не борется с коррупцией. Также участники акции искажают фамилию руководителя Управления спецрасследований, называя его "Горбанюк".

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники 03

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