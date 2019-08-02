"Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В отчете "Газпрома" указано, что в течение семи месяцев этого года компания добыла 294,5 миллиарда кубометров газа, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Это максимальный объем добычи за аналогичный период 2011 года", - похвастались в компании.

Вместе с тем, в отчете указано, что спрос на продукцию "Газпрома" в России сократился на 1,4% или на 2 миллиарда кубометров. И это несмотря на рост в июле на 8,2%. Таким образом, компания теряет российский внутренний рынок. Его доля теперь не дотягивает до 70%. Это следствие роста конкуренции со стороны компаний "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" и меньших фирм, которые предлагают более гибкие условия поставок.

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Но сам "Газпром" не борется за внутренний рынок. Регулируемые цены на российском рынке в разы меньше тех, которые платят иностранные клиенты. А в экспорте "Газпром" остается монополистом. Ни одна российская компания не пытается с ним соперничать. Однако, и здесь за семь месяцев 2019 года продажи упали. Зарубежные потребители купили у российской компании на 4,8% меньше газа, чем в прошлом году. То есть она не продала 111,5 миллиарда кубометров. В "Газпроме" хвастаются списком стран, которые увеличить заказ. К примеру, Венгрия покупает в этом году на 58,4% больше газа, Чехия – на 41,5%, Австрия – на 30,6%, Словакия – на 28,1%, Нидерланды – на 10%, а Франция – на 3,5%. Эти процентные значения выглядят хорошо. Но на самом деле все эти страны за исключением Франции не так уж и много покупают у "Газпрома" газа в абсолютных цифрах. Каждая из них потребляет меньше, чем, например, Польша.

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Спад спроса на российский газ наблюдается на ключевых для Москвы рынках: в Германии, Турции, Италии, Польше, Великобритании, а также в Греции, странах Балтии и Беларуси. Однако, в "Газпроме" об этом не любят вспоминать.

Президент компании Алексей Миллер занял позицию большого оптимиста, ожидая, что ему удастся по итогам года продать 198-201 миллиард кубометров газа. Но это маловероятно. Неизвестно, что "Газпром" будет делать с избытком газа, который ему не удастся продать. Россия рассчитывает, что Украина снова начнет покупать у нее газ, если цена сократится на 25%. Но это тоже вряд ли произойдет. Потому что сегодня сжиженный газ на рынке Европы дешевле, чем тот, который Москва поставляет через трубопроводы.

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