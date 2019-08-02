До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

"Относительно венгров в Закарпатье - эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 млн проживают на территории Закарпатья, вот более 120 000", - сказал глава военной прокуратуры.

При этом Матиос добавил, что по данным, которое обработало его ведомство - до 300 тысяч украинцев получили паспорт Венгрии.

Матиос отказался называть точные цифры, опасаясь, что это раскроет инструменты, благодаря которым военной прокуратуре удалось собрать данные.

По словам главного военного прокурора, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находящихся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.

Напомним, ранее Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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