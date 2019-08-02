Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские силы должны уйти. И должен быть определенный безопасный промежуток времени и пространства, чтобы можно было выполнить Минские договоренности, в частности, чтобы были условия для проведения местных выборов. Один из способов сделать это, и я считаю его лучшим, - развертывание миротворческой операции с мандатом ООН. Именно эта миссия может создать на время безопасную зону", - сказал Волкер.

В то же время он подчеркнул, что это не единственный путь. "Но я считаю, что вариант с миротворцами следует рассматривать серьезно, чтобы способствовать выводу российских сил и реализации Минских договоренностей", - заявил спецпредставитель Госдепа.

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По его словам, Россия проводит военную операцию на Донбассе. "Соответственно они хотят тренировать свой персонал и испытывать вооружение. А мы должны сосредоточиться на принятии политических решений, чтобы изменить это. Пока таких решений нет, но над этим надо работать", - отметил Волкер.