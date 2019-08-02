В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений

Об этом сказано в заявлении НАТО, опубликованном на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем, что Россия не продемонстрировала готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Ситуация, при которой Соединенные Штаты полностью соблюдают договор, а Россия - нет, не является устойчивой", - говорится в документе.

В НАТО отметили, что намерены "взвешенно и ответственно" реагировать на серьезные риски для безопасности союзников, связанные с российской ракетой 9М729.

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"Мы договорились о сбалансированном, скоординированном и оборонительном пакете мер, чтобы гарантировать, что позиция сдерживания и обороны НАТО остается заслуживающей доверия и эффективной. Союзники твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. Поэтому мы будем продолжать поддерживать и еще больше укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение как ключевой элемент евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в плане безопасности", - добавили в Альянсе.

НАТО также будет продолжать стремиться к конструктивным отношениям с Россией, отметили в организации.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны".