Полиция объявила подозрение пяти членам избирательной комиссии на Закарпатье

Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемые, будучи членами участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №69 по выборам народных депутатов Украины, действуя по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени для голосования лицам, не имевшим права на их получение. В целом было выдано более 90 бюллетеней лицам, не имевшим право на их получение, на имя лиц, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины находились за границей", - написал Лысенко.

По его данным, действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 УК Украины (предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц).

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