Информация об отставке Богдана превратилась в настоящий информационный и политический факап, - Бутусов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Хроника несостоявшегося увольнения

"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Все врут... и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня".

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президент Украины В.Зеленский - из монолога в автомобиле "Тесла" 18 июля 2019 года.

Хроника:

1. По словам журналистов, замглавы ОП Тимошенко разослал журналистам "Интерфакса", "УП" и "Новое время" заявление об отставке от главы ОП Богдана.

2. Заявление написано в анекдотичной форме, но учитывая высокопоставленный источник, журналисты к заявлению относятся серьезно.

3. Богдан в ответ на звонки прокомментировать ответил, что комментариев не будет, то есть не опроверг.

4. Мне также поступила информация, я решил ее детально проверить, но три издания опубликовали заявление и создали настоящий информационный взрыв.

5. Однако затем замглавы ОП Рябошапка опроверг заявление об отставке Богдана.

6. Журналисты в ответ заявили, что у них был реальный источник информации из ОП, и что их информация это не фейк.

7. Но сегодня президент Зеленский заявил, что Богдан действительно писал заявление об отставке без даты, но это на всякий случай, оно не подписано.

8. А затем сам Богдан заявил, что он действительно написал это заявление об отставке - но не не передавал в СМИ заявление, и передача заявления чьи-то происки, возможно, провокация спецслужб. О том, что источник информации -подчиненный ему замглавы ОП, Богдан ничего не сказал.

9. Замглавы ОП Тимошенко никак не прокомментировал ни заявления журналистов, ни свои действия.

10. Президент Зеленский в ответ на волну критики за действия своей команды, объявил, что создает команду по защите прав журналистов.

Меня лично эта история не задела - я перезвонил ряду источников, которые не видели предпосылок для отставки Богдана, и написал сразу новость, что считаю заявление анекдотом, информация не подтверждена.

Но откровенно говоря, то, как сейчас комментируют этот "анекдот" в ОП сегодня - превратилось в настоящий информационный и политический факап.

Ни один сотрудник ОП почему-то не набрался смелости честно рассказать, что произошло. Что это был просто троллинг ради лулзов.

Люди во власти, которые оперируют эмоциями, "сделали" людей в журналистике, оперирующих фактами. Причем без всякой реальной логики, и бояться в этом сознаться и просто принести извинения.

Эй, парни, не дисконтируйте доверие. Это дорого стоит, и репутационная история - это главная ценность для любого политического лидера. Цените! Как показывает опыт ваших предшественников, девальвация слов способна убивать любые смыслы".