Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проблема, опять-таки, в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи. Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высочайший степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", – сказал спецпредставитель Госдепа.
Он также отметил, что после недавних украинских выборов от России поступают разные сигналы.
"Москва предложила выдачу паспортов украинским гражданам, что является абсолютно провокационным шагом, противоречащим нашей цели переговоров в Минске. В то же время если говорить о прекращении огня, то тут есть определенное улучшение. Кроме того, Россия отвела свои силы вблизи Станицы Луганской. Также возобновлена дискуссия о возможности обмена пленными. Итак, имеем некоторые позитивные и некоторые негативные вещи", - отметил Волкер.