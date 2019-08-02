Переговоры с РФ по газу пройдут после формирования нового правительства, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - сказал Данилюк.

При этом секретарь СНБО отметил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.

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Также Данилюк заявил, что о каком-либо посредничестве кума Путина Виктора Медведчука в переговорах с РФ о транзите газа речь не идет.

"Переговоры проходят между двумя компаниями - НАК "Нафтогаз" и "Газпром", а также между правительствами. Миссия для каких-то третьих сил, тем более политических сил, не предусмотрена и не может быть", - сказал Данилюк.

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