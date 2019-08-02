На трассе "Киев-Одесса" автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 71-летний водитель - житель Одессы - по дороге домой не справился с управлением и, пересекая встречную полосу, выехал на обочину, где совершил наезд на продавца и покупательницу бахчевых культур. От полученных травм женщина, жительница Винницкой области, 1989 г. р, и мужчина, гражданин Азербайджана, 1971 г. р., погибли на месте.

Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.