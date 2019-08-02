Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский", по результатам тендера, заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета.

После конкурса часть работ подрядчик поручил одной из бизнес-структур региона и перечислил на ее счет 20 млн гривен из 60, выделенных на реконструкцию. На самом деле фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и необходимой техники и оборудования не имела.

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Чтобы "отмыть средства" фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных строительных материалов. Переведеные бюджетные средства на счета коммерческой структуры впоследствии были обналиченные и присвоены.





В результате таких махинаций работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 млн гривен этом же подрядчику.

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Во время обыска у исполнителя работ правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к хищению бюджетных средств.

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