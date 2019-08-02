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02.08.19 22:26

В оккупированном Крыму повторно отказали в регистрации украинского православного прихода, - архиепископ Климент

Оккупационные власти Крыма второй раз отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

климент

Как передает Цензор.НЕТ об этом "Крым.Реалиям" сообщил 2 августа архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.

"Ситуация критическая. Вчера позвонили из "министерства юстиции Крыма" и сказали, что в регистрации украинского православного прихода снова отказано. Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви в никаком виде на территории Крыма быть не должно", – сказал он.

По словам архиепископа, точную причину отказа он не знает, ее укажут в документации.

"Устав, который мы подали, – это устав одной из религиозных организаций общин, которая была зарегистрирована в 2014 году. Мы просили, чтобы нам предоставили такой же, какой был зарегистрирован. И мы подали точно такой же. Единственная разница, что и зарегистрированная религиозная община имеет свой религиозный центр, а мы – как общество без религиозного центра и только как местная религиозная организация", – отметил Климент.

Он пообещал продолжить добиваться регистрации украинского православного прихода в Крыму.

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