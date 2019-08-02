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02.08.19 22:47

Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов. СКРИНШОТ

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировали в Фейсбуке видео новоизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука, где он говорит о финансировании ремонта дорог в Ивано-Франковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Иванчука размещен на его личной страницев Фейсбуке. 

На видео Иванчук рассказывает, что Зеленский, когда обязывал его помочь и найти 175 млн гривен на дорогу, на самом деле хотел, чтобы тот "использовал свой опыт и помог победителю от "Слуги народа"на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект, соответствующую техническую документацию для того чтобы решить проблему данной общины ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

На вопрос "что имелось в виду, когда Зеленский сказал о помощи ваших друзей в ремонте дорог" Иванчук ответил:

"Очень справедливо был поднят вопрос - частно-государственного партнерства, которое надо урегулировать на законодательном уровне и я считаю, что это очень правильная инициатива президента привлекать Украинский бизнес к решению таких инфраструктурных проблем".


Под этим видео Богдан оставил комментарий: "Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы!".

Зеленский в то же время прокомментировал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".

Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов 01
Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов 02

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