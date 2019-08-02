Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов. СКРИНШОТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Иванчука размещен на его личной страницев Фейсбуке.

На видео Иванчук рассказывает, что Зеленский, когда обязывал его помочь и найти 175 млн гривен на дорогу, на самом деле хотел, чтобы тот "использовал свой опыт и помог победителю от "Слуги народа"на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект, соответствующую техническую документацию для того чтобы решить проблему данной общины ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

На вопрос "что имелось в виду, когда Зеленский сказал о помощи ваших друзей в ремонте дорог" Иванчук ответил:

"Очень справедливо был поднят вопрос - частно-государственного партнерства, которое надо урегулировать на законодательном уровне и я считаю, что это очень правильная инициатива президента привлекать Украинский бизнес к решению таких инфраструктурных проблем".



Под этим видео Богдан оставил комментарий: "Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы!".

Зеленский в то же время прокомментировал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".



