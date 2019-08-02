Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Этот законопроект разработали в правительстве РФ. Госдума приняла его 23 июля, Совет Федерации - 26 июля.

Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

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Он дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Также закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это люди, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР; родившиеся в России дети, усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в России; иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР. Также это коснется высококвалифицированных специалистов и их семьи и квалифицированных специалистов, проработавших в России по специальности не меньше полугода. Сюда же попадут те, у кого было прекращено гражданство России.

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Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет). Вид на жительство нужно будет менять, как меняют российский паспорт - при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

Напоминаем, 17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО.