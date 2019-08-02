По состоянию на 2 августа признаны избранными 160 нардепов-мажоритарщиков, - ЦИК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 7 избирательных округах.
Избранными народными депутатами стали:
– Михаил Лаба, ОИО№70;
– Валерий Лунченко, ОИО№71;
– Александр Дубинский, ОИО№94;
– Игорь Мурдий, ОИО№100;
– Андрей Лопушанский, ОИО№125;
– Максим Заремский, ОИО№202;
– Марьяна Безуглая, ОИО№217.
По состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 народных депутатов Украины.