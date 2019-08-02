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02.08.19 23:57

По состоянию на 2 августа признаны избранными 160 нардепов-мажоритарщиков, - ЦИК

2 августа Центральная избирательная комиссия Украины признала избранными еще 7 народных депутатов, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 7 избирательных округах.

Избранными народными депутатами стали:

– Михаил Лаба, ОИО№70;
– Валерий Лунченко, ОИО№71;
– Александр Дубинский, ОИО№94;
– Игорь Мурдий, ОИО№100;
– Андрей Лопушанский, ОИО№125;
– Максим Заремский, ОИО№202;
– Марьяна Безуглая, ОИО№217.

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По состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 народных депутатов Украины.

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