Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление генерального директора Shell Бена ван Бердена.

"Единственный мандат, который у меня есть - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров. Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон", - заявил ван Берден.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля принял законопроект, который должен наложить санкции на компании и лиц, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".