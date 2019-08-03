Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Партию наркотиков весом 4,5 тонны переправляли из Уругвая, ее планировали отвезти в Бельгию.

Обнаружили кокаин в Германии случайно во время обычной проверки в порту Гамбурга. По документам в контейнере должны быть соевые бобы, но там были более 200 крупных спортивных сумок с наркотиками.

По данным немецкой полиции, весь это груз уже уничтожили. Таможенная служба страны оценила его в 1 млрд долларов.

Правоохранители ФРГ отметили, что с одной стороны эта находка доказывает эффективность их работы, но с другой стороны такая крупная партия свидетельствует, что американские наркокартели становятся все смелее.

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