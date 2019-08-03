Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды – с начала суток: ранены два бойца

Об этом говорится в утренней сводке штаба объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте также: С начала года на Донбассе убиты 98 мирных жителей, с начала "хлебного перемирия" - ни одного, - ОБСЕ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи н.п. Новоселовка Вторая - из ручного противотанкового гранатомета;

- дважды в районе Богдановки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- на окраине Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

- дважды неподалеку от н.п. Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;

- два раза в районе Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Смотрите также: ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе. ФОТО

С начала текущих суток неприятель два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;

- в районе Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.



