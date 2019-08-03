Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды – с начала суток: ранены два бойца

Об этом говорится в утренней сводке штаба объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи н.п. Новоселовка Вторая - из ручного противотанкового гранатомета;
- дважды в районе Богдановки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- на окраине Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
- дважды неподалеку от н.п. Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;
- два раза в районе Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток неприятель два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- в районе Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.