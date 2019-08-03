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03.08.19 09:24

Европа выдвинула болгарскую экономистку Георгиеву на пост главы МВФ. ФОТО

Единственным кандидатом от Европы на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) выдвинут исполнительный директор Всемирного банка, болгарский экономист и профессор Кристалина Георгиева.

Об этом сообщил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, информирует Цензор.НЕТ.

Приветствуя Георгиеву с выдвижением, Юнкер отметил, что у нее "есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ".

Европа выдвинула болгарскую экономистку Георгиеву на пост главы МВФ 01

Как отмечает DW, кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства. Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум уже поздравил Георгиеву с победой.

Кандидатуру Георгиевой теперь вынесут на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.

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Отметим, что главой МВФ всегда выбирают представителя Европы, потому, что штаб-квартира фонда находится в Вашингтоне. Такая традиция стала своеобразным консенсусом между Европой и США относительно их ролей в деятельности фонда.

16 июля Кристин Лагард подала заявление об отставке с поста директора-распорядителя МВФ.

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