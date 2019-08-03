Скандал с увольнением Загребельской: в ОП ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, Загребельская опубликовала в фейсбуке официальные ответы двух сторон.

"Читаю два ответа: 1. Офиса президента, о том, что меня уволили на основании представления председателя АМКУ. 2. И главы АМКУ, о том, что никакого представления он не вносил. Внимание, вопрос: кому из них двоих вы доверяете, и кто, считаете, соврал?" - написала она.

Читайте также: С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.