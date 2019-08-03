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03.08.19 10:48

Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов

Пересчет голосов на 119 округе во Львовской области с центром в Бродах совпал с предварительными результатами и подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

бондарь

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов непонятно", - написал Княжицкий на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о решении Львовского апелляционного админсуда, который оставил в силе решение Львовского окружного админсуда от 28 июля о пересчете голосов на шести участках 119 округа.

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Михаил Бондарь - действующий парламентарий от Народного фронта, ветеран АТО.

Орест Кавецкий - учредитель предприятия "Ламар групп". У его отца Юрия Кавецкого общий бизнес с братом народного депутата от "Оппозиционного блока - За жизнь" владельца нескольких медиахолдингов Тараса Козака.

Кандидат от Евросолидарности Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов 01

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