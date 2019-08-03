Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов непонятно", - написал Княжицкий на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о решении Львовского апелляционного админсуда, который оставил в силе решение Львовского окружного админсуда от 28 июля о пересчете голосов на шести участках 119 округа.

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