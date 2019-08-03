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03.08.19 13:14

Украина накопила рекордные для июля 16 млрд кубометров газа. ИНФОГРАФИКА

Объем газа, который Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" накопила в подземных хранилищах, 2 августа превысил 16 млрд кубометров.

Об этом сообщил в сети Facebook председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня пересекли отметку в 16 млрд. куб. м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал министр.

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Днем ранее компания "Нафтогаз Украины" отмечала, что накопленный объем газа на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году.

"К началу отопительного сезона нужно накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа, чтобы минимизировать любые энергетические риски", - указывает "Нафтогаз".

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