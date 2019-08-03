Зеленский предлагает отменить визы с рядом стран, чтобы их граждане ехали в Украину лечиться

Об этом государства заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, где он находится с рабочей поездкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел. Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

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Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды различных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортного и реабилитационного лечения, офтальмологии и в сферы репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

По его словам, для развития украинского медицинского туризма в настоящее время стоит больше популяризировать его в мире и создать более благоприятные условия для иностранцев, желающих приехать к нам на лечение. "Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немалые средства", - сказал председатель Львовской ОГА.

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Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, которые приезжали на оздоровление в Украину, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась. "И мы чувствуем, что регион развивается. Поэтому хорошим шагом было бы расширить безвиз, потому что для граждан многих стран нужна виза в Украину, и некоторые предложения по этому поводу высказываются", - отметил Мальский.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.