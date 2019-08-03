Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце. ФОТО

Глава государства прибыл на место проведения курсов около 14 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Общение проходит без прессы.

По информации некоторых представителей партии, ожидается, что встреча продлится менее часа.

Фото - Юрий Мысягин/Facebook

С 29 июля по 4 августа будущие парламентарии проходят курсы в Трускавце. Лекции им читают профессора Киевской школы экономики и специалисты из разных сфер.

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Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля. Ожидается, что парламент нового созыва проведет свое первое заседание в начале сентября.