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03.08.19 14:03

Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце. ФОТО

Президент Владимир Зеленский посещает будущих парламентариев от своей партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят интенсивные обучающие курсы.

Глава государства прибыл на место проведения курсов около 14 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Общение проходит без прессы.

По информации некоторых представителей партии, ожидается, что встреча продлится менее часа.

Зеленский проводит встречу с депутатами партии Слуга народа в Трускавце 01

Фото - Юрий Мысягин/Facebook

С 29 июля по 4 августа будущие парламентарии проходят курсы в Трускавце. Лекции им читают профессора Киевской школы экономики и специалисты из разных сфер.

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Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля. Ожидается, что парламент нового созыва проведет свое первое заседание в начале сентября.

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