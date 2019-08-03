Сбежавший из лечебницы на Львовщине алкоголик проник в дом пенсионерки, где пытался зарезать себя и ранил полицейского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции 2 августа, около 22.00, поступило сообщение о том, что в дом 79-летней жительницы села Рудки проник неизвестный.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, которая обнаружила в доме пенсионерки мужчину, который держал в руках два ножа и вел себя неадекватно, что представляло угрозу владелицы квартиры.

На требование сотрудников полиции отдать ножи, которые как выяснилось впоследствии он взял в квартире женщины, и выйти из дома – мужчина не реагировал, стал угрожать сотрудникам полиции и неожиданно нанес сам себе ножевое ранение в живот.

Правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника, во время которого 31-летний инспектор группы реагирования получил ножевое ранение.

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Правонарушителем оказался 36-летний житель Самборского района, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских заведений области, который он самостоятельно покинул накануне.

Пострадавший во время задержания сотрудник полиции и злоумышленник госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья) и ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).