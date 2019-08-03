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03.08.19 15:32

"Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила выдвинет его кандидатуру на пост председателя парламента.

"Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Трускавце во время визита туда президента Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал сам Разумков.

Он также добавил, что на должность первого вице-спикера "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука.

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"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству", - подчеркнул Разумков.

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