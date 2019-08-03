Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Об этом он заявил журналистам в субботу в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби: вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне людей... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил... Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда", - сказал Зеленский.

Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.

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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.