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03.08.19 16:03

Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну. Цена станет известна из партийного отчета НАПК.

Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

Об этом он сказал на брифинге после встречи будущих депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", - отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что все будущие депутаты, которые проходят обучение в Трускавце, довольны.

"На мой взгляд, это мероприятие выполнило две ключевые задачи, которые ставились. Первое - это сделать из 250 человек - команду, и, я думаю, нам это удалось. И второе - дать им дополнительные знания, которые им обязательно потребуются в Верховной Раде Украины IX ​​созыва", - сказал Разумков.

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Отвечая на вопрос о том, будут ли будущие депутаты от "Слуги народа" сдавать экзамены после завершения обучения, Разумков сказал, что экзамен будет, но не такой, каким все привыкли его видеть, и его результаты не обнародуют.

"Так называемый экзамен будет, но он не будет проходить в формате экзамена. Коллеги учились, делали домашнее задание, сейчас их работы находятся на обработке у наших партнеров, и мы получим результаты нашего обучения. Но это будет внутрипартийной информацией, и мы ее не сможем обнародовать", - подчеркнул Разумков.

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Как сообщалось, с понедельника на этой неделе в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

В субботу, 3 августа с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.

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