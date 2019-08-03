На скандальном округе №50 в Покровске, куда членов ЦИК доставляли авиацией МВД, обнаружили нехватку ряда документов

При этом в пакетах избирательных документов участков № 141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны, а в пакете документов УИК участка № 140773 - список избирателей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Вместе с тем, в 10 пакетах избирательных документов участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 присутствует вся документация.

Составлен протокол о передаче документации, а также акты об отсутствии материалов.

"В настоящее время начинается процесс транспортировки избирательных документов в ЦИК", - отмечено в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ №50).

Накануне ЦИК установил бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации. ЦИК принял на себя полномочия окружкома №50 и постановил, что сам будет устанавливать результаты выборов на округе.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе