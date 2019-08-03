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03.08.19 18:02

Представители МИД встретятся в "нормандском формате" в конце августа во Франции, - Зеленский

Встреча представителей министерств иностранных дел стран "нормандского формата" может состоятся во Франции в конце августа.

четверка,нормандская

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он.

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

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Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

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