С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр

Как уточняется в сообщении пресс-центра ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела, применяя стрелковое оружие - вблизи Марьинки и Павлополя, передает Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли четыре раза - неподалеку от Крымского (из стрелкового оружия), Майорска (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Пивденного (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Новолуганского (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия).
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Напомним, 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня, ранен боец ВСУ.