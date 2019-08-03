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03.08.19 20:29

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники с полуночи до вечера 3 августа обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Как уточняется в сообщении пресс-центра ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела, применяя стрелковое оружие - вблизи Марьинки и Павлополя, передает Цензор.НЕТ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли четыре раза - неподалеку от Крымского (из стрелкового оружия), Майорска (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Пивденного (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Новолуганского (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия).

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня, ранен боец ВСУ.

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