США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования, - министр обороны Эспер

По словам министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера, ракеты средней дальности наземного базирования вскоре будут размещены в Азии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая. После того, как накануне приостановили действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), администрация Трампа формально не связана соответствующими обязательствами.

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Пока точно неизвестно, когда это может быть сделано. "мне кажется предпочтительным (в течение. - Ред.) месяцев, но такие вещи имеют тенденцию занимать больше времени, чем вы ожидали", - сказал Эспер. Не уточнил министр обороны США также, где могут быть размещены ракеты, отметив, что этот вопрос стоит сначала обсудить с союзниками, которых он коснется.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не будет удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80 процентов китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соразмерные мощности в регионе.

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.