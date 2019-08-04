Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ

В своем выступлении министр отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом, и польская сторона помогает детям в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Глава польского МИД Яцек Чапутович добавил, что следующее заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Эта тематика является ведущим мотивом членства Польши в Совете безопасности ООН: "Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересах Польши - укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу".

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В августе глава МИД Польши еще трижды будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности ООН: на тему международного права, Ближнего Востока и преследований на религиозной почве.

2 августа Польша в очередной раз в месяц взяла на себя председательство в Совете безопасности ООН.