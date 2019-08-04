Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР", - СЦКК

Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК полковник Александр Борщевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - говорится в сообщении.

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По словам Борщевского, прежде всего, необходимо начать работу по разминированию территорий. "Пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт", - сказал он.

Руководитель украинской стороны СЦКК также отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательного миссии ОБСЕ по решению этого вопроса. Борщевский подчеркнул, что пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале работ.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".

2 августа, пиротехнические подразделения ГСЧС нашли 31 мину.