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04.08.19 12:26

Ягланд блокировал инициативу Украины поддержать ПАСЕ финансово для компенсации невыплаченных взносов РФ, - Кулеба

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд выступил против инициативы Украины компенсировать отсутствие членских взносов РФ, которую исключили из ПАСЕ.

Ягланд блокировал инициативу Украины поддержать ПАСЕ финансово для компенсации невыплаченных взносов РФ, - Кулеба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шагу Украины. То есть он занял такую ​​позицию, последовательно ее везде продвигал, что вопрос не в том, что вы нам компенсируете разницу, вопрос в том, что государство-член должен заплатить свой вклад и мы должны получить эти деньги от России, а не от кого-то другого", - рассказал дипломат.

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По его словам, такая целенаправленная политика на блокирование этого сценария отбила желание других стран, которые были готовы поддержать Украину.

"И, конечно, когда генеральный секретарь занял такую ​​жесткую позицию, то даже те страны, которые размышляли над подобным шагом, свернули свои намерения, и ситуация развивалась по другому сценарию", - добавил Кулеба.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

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