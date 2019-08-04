Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская

Об этом Закревская заявила в интервью "Громадському радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас вообще критическая ситуация, потому что прокуратура решила, что продолжать следствие после 3 августа 2019 года она не будет. Они исходят из того, что первое подозрение объявляли по первому делу 3 августа 2018 года, игнорируя тот факт, что непосредственно Мангеру, Левину объявляли подозрение в декабре и в феврале", - сказала Закревская.

Адвокат напомнила, что по законодательству предельный срок проведения предварительного расследования - год.

"Они (прокуратура. - Ред.) ограничились для себя 3 августа, дальше, мол, расследование не продолжим. Я так понимаю, они ожидают, что стихнет общественный резонанс и это сойдет на нет", - добавила она.

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По мнению Закревской, шансы возобновить следственные действия еще есть.

"Если самостоятельно сейчас возобновят и подадут ходатайство о продлении, высчитывая срок правильно, у них будет время доработать следственные действия, которые еще не сделаны: допросить Павловского, который уклонялся от допроса длительное время, провести необходимые экспертизы, передать дело (в суд. - Ред.) по крайней мере по Мангеру", - отметила представитель потерпевших.

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Она напомнила, что еще двум лицам, которых семья Гандзюк считает причастными к преступлению, подозрения так и не были предъявлены. Это бывшие глава и замглавы Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.