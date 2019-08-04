Оккупанты с полуночи осуществили 4 прицельных обстрела, - Минобороны

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток сегодня, 4 августа, зафиксировано уже 4 прицельных обстрела российско-оккупационными войсками наших позиций на линии боевого соприкосновения", - сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он добавил, что сразу после полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников Верхнеторецкого. Всего враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.

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Также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды - вблизи населенного пункта Пески.

"Потерь от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Защитники Украины придерживаются "режима тишины" и находятся наготове в отношении любых коварных и провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск", - заверил Гуцуляк.