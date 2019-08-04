За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин

Такое заявление министр сделал в ходе встречи с ветеранами войны на востоке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей - я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите - обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - указал Климкин.

По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев. Министр считает, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".

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