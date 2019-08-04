Мужчина избил патрульную, приехавшую на вызов из-за того, что он бил жену

Инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.

"Во время общения полицейской с 45-летним мужем заявительницы тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Полицейские открыли производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Если мужчине предъявят обвинения и докажут ему вину, он может оказаться за решеткой на 5 лет.

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По данным Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, с начала 2019 года на домашнее насилие пожаловались около 17 тысяч граждан Украины.