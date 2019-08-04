Будущие депутаты от "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

О завершении учебы партия "Слуга народа" сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya", - сказано в сообщении.

Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".

Вместе с тем, новоизбранный нардеп от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook опубликовала фото с последнего дня интенсива. На нем изображены около 60 человек из 254, проходивших обучение в Трускавце.

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"Тем, кто пришел на лекцию и на 8-й день - отдельный респект", - написала Кравчук. В комментариях она пояснила, что этот день был "факультативным".

Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики.

В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский.

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