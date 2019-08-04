Крым должен быть возвращен Украине, это позиция США, - Помпео

Согласно публикации на сайте Госдепа США, об этом шла речь в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона", передает Цензор.НЕТ.

"Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, что смена власти приведет к креативным идеям в решении конфликта в Украине", - Помпео

Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе.

"Они все еще сражаются... Это очень реально", - отметил госсекретарь.