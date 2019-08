Партия "Слуга народа" будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук

Об этом пишет в фейсбуке спикер партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on (шоу продолжится. - Ред.) - мы открываем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы", - написала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия

Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр. ВИДЕО