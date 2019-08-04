План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственным казначейством, сообщает Цензор.НЕТ.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 585,8 млрд. грн., что на 16,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.

По общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 17,1% при поступлениях в 517,8 млрд грн.

Налоговые поступления в январе-на начало августа обеспечили доходы в госбюджет на 253,89 млрд грн, что на 15,5% ниже плана, тогда как таможня принесла 181, млрд грн (на 21,6% меньше плана).

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В целом план по ГФС недовыполнен на 18,2%.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.