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04.08.19 22:17

Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет

Жители Энергодара плохо платят за услуги водоотвода и водоснабжения, коммунальщики не могут рассчитаться за использованную электроэнергию.

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Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП "Тепловодоканал" за использованную электроэнергию перед ООО "ПЭК "Топэнерго". Общая сумма долга - 1 млн 826 тыс. грн. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия", - говорится в сообщении.

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Городские власти вынесут вопрос предоставления КП "Тепловодоканал" финансовой поддержки в размере 10 млн грн. на рассмотрение сессии горсовета.

Если депутаты проект поддержат, то в кратчайшие сроки должен решиться вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях города. Кроме этого, будет усилена работа с населением по погашению долгов за предоставленные услуги.

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