В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников

Об этом заявил комиссар по вопросам безопасности ЕС Джулиан Кинг в интервью "Welt am Sonntag", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Дроны становятся все более мощными и все более привлекательными не только в законном использовании, но и в реализации враждебных планов", - отметил он.

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Европейская комиссия внимательно следит за "текущей угрозой и тем, как она будет выглядеть в будущем", добавил еврокомиссар. "Мы поддерживаем страны-члены с целью создания сети для обмена информацией по этому поводу и усиления привлечения на международном уровне, а также передачи средств на проекты, направленные на защиту от беспилотников, используемых с плохой целью", - подчеркнул Кинг.

Конкретные примеры такой угрозы поступают, например, из России. Во время Чемпионата мира в 2018 году российские силовики обнаружили планы терактов. Глава ФСБ обнаружил тогда, что террористы планировали атаковать беспилотниками иностранных болельщиков.

Кроме того, уже длительное время дроны становятся угрозой в аэропортах. "Террористические группировки и те, кто действуют в одиночку, демонстрируют большую решимость атаковать гражданское воздушное движение", - заявило в марте Министерство иностранных дел Германии.

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Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), с центром в Кельне, опубликовало в июне результаты, которые до июня следующего года должны быть внесены в законодательство европейских стран.

Кроме технических требований, письмо содержит стандарты безопасной эксплуатации. Беспилотник должен быть легко идентифицирован, чтобы "власть могла отслеживать его при необходимости".