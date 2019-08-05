Тело мужчины обнаружено в пруду на Харьковщине, полиция подозревает умышленное убийство

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний харьковчанин.

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Следователи Первомайского отдела полиции внесли данные о событии в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.