Враг 6 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецка - из миномета калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески - из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Водянымо - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Южного.